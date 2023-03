Veröffentlicht am 19. März 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Textverarbeitung und Tastschreiben: Aktuelle Angebote der Kreisvolkshochschule

Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen weist auf aktuelle Angebote rund um das Arbeiten mit dem Computer hin: Am 29. März und 5. April, jeweils in der Zeit von 17.30 bis 20.45 Uhr, läuft im dortigen EDV-Schulungsraum der zweiteilige Crashkurs „Textverarbeitung mit Word“ in Altenkirchen an. Angesprochen sind alle, die keine oder nur geringe Kenntnisse in der Textverarbeitung haben. Inhalte des Kurses unter Leitung von Jörg Orthen sind beispielsweise das Erfassen, Korrigieren, Speichern und Drucken von Texten, Zeichen-, Absatz- und Seitenformatierung, die Nummerierung und Aufzählung, Kopf- und Fußzeilen und die Gestaltung einfacher Briefvorlagen. Die Teilnahme kostet 45 Euro.

„Tastschreiben am Computer für Einsteiger“ heißt es dann in den rheinland-pfälzischen Osterferien. Der Kurs mit fünf Terminen in der Zeit vom 1. bis 6. April findet jeweils morgens von 9 bis circa 12.15 Uhr unter der Leitung von Maria Fuchs statt. Das Angebot richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler, die gezielt das Zehn-Finger-Tastschreiben erarbeiten und einüben. Die Teilnehmer lernen einschlägige Regeln kennen und anzuwenden, wobei Schreibsicherheit Vorrang vor Schreibgeschwindigkeit hat. Es wird mit dem Textverarbeitungsprogramm Word von Microsoft gearbeitet. Die Teilnahme kostet 60 Euro. Anmeldungen zu beiden Angeboten: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de