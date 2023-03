Veröffentlicht am 19. März 2023 von wwa

MAULSBACH – Hüttenparty des Schützenverein Maulsbach in 2023

Hüttenparty im Maulsbacher Schützenhaus war wieder mal voller Erfolg. Die Planung und Vorbereitungen zur Hüttenparty haben sich wieder mal gelohnt. Viele Leute fragten sich, können die letzten Hüttenpartys noch übertroffen werden und was wird uns dieses Jahr in Maulsbach erwarten? Garantiert nicht eine normale Feier mit langweiliger Party-Mucke und 0815 Getränken. Die Erwartungen wurden wieder einmal getoppt – der Schießstand wurde in eine kleine Hüttenlandschaft verwandelt. In den verschiedenen Hütten gab es diverse Spezialitäten wie Hüttentoast, Obstler, Marillen und Haselnuss-Schnaps. Der alljährliche Renner „Haxenspreitzer“ durfte natürlich auch nicht fehlen. Die passende Musik für Jung und Alt lieferte DJ „Emdelino“. Wer nicht Tanzen wollte oder konnte vertreib sich die Zeit beim „Nageln“, da hatten selbst die jüngsten Besucher Spaß dran. So wurde bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig gefeiert und gelacht. Eins steht fest, es wird auf jedenfalls in den nächsten Jahren wieder die ein oder andere Hüttenparty geben. (STK) (Vereinsbericht) Foto: SV Maulsbach