Veröffentlicht am 18. März 2023 von wwa

MAULSBACH – Jahreshauptversammlung beim Schützenverein Maulsbach

Der Jahresrückblick, einige turnusmäßige Wahlen sowie die Veranstaltungen des neuen Schützenjahres standen auf dem Programm als der 1. Vorsitzende Frank Heuten gegen 20.00 Uhr, nachdem sich auch der Pressewart als letzter in der Anwesenheitsliste eingetragen hatte, alle anwesenden Mitglieder zur Jahreshauptversammlung im Schützenhaus Maulsbach begrüßte. Besonders begrüßte er den amtierenden König Jan I., mit Königin Rita I., Kronprinzessin Hanne I., Schülerprinzessin Madlen I., die Ehemaligen Schützenmeister Elmar Deneu und Dirk Lichtenthäler, den Jugendvorstand sowie alle Ehrenmitglieder. Weiterhin begrüßt er den 1. Beigeordneten von Hirz-Maulsbach Jörg Pfeiffer und den 1.Beigeordneten von Fiersbach Burkhard Asbach. Nach der Begrüßung aller Gäste, wurde eine Gedenkminute aller deren im vergangene Jahr Verstorbenen und zu Grabe getragenen Vereinsmitgliedern eingelegt. Diese waren Klaus Klein aus Ditscheid, Kurt Hottgenroth aus Fiersbach, Hans-Jürgen Schirmer aus Duisburg und Hans Schumacher aus Hirz-Maulsbach.

Frank Heuten berichtet, dass Corona bedingt die Aktivitäten des Vereins etwas später im Jahr begonnen haben. So musste beispielsweise die Hüttenparty noch mal ausfallen. Im Februar konnte das Schützenhaus unter Corona Bedingungen wieder geöffnet werden.

Bei der zweiten Vorstandssitzung im Jahr stand das „Schützenfest 2022“ im Mittelpunkt.

Aufgrund der unsicheren Corona Lage wurde stark über ein großes oder kleines Schützenfest diskutiert. Zudem standen noch höhere Kosten für das Zelt um 25 % und für das Personal um ca. 30 % im Raum.

Das finanzielle Risiko war hoch. Nach einer ausgiebigen Diskussion stimmten dann sechs Vorstandsmitglieder für ein großes Fest und sieben Vorstandsmitglieder für ein kleines Fest. Danach endet die Diskussion nicht. Es wird entschieden in einer Woche noch mal abzustimmen. Das Zelt war reserviert und der Zeltverleiher wollte eine Antwort haben. In der einen Woche besorgte die zweite Vorsitzende Doris Lichtenthäler ausreichend Sponsoren, die einen möglichen Verlust durch Bürgschaft abgefangen werden. Mit den Sponsoren im Rücken wurde dann entschieden ein großes Fest zu feiern. Auch alle weiteren Veranstaltungen, die im Laufe des Jahres stattfanden wie traditionell am Gründonnerstag der Preisskat, am Ostermontag das Ostereier- und Familienpreisschießen, an Himmelfahrt die Vatertagswanderung, in diesem Jahr mit den Frauen zusammen und an Fronleichnam das Königspokalschießen, waren gut besucht.

Die Schatzmeisterin Laura Seifen trägt der Versammlung den Kassenbericht vor. Sie verweist auf die Möglichkeit, dass das Kassenbuch bei ihr eingesehen werden kann. Gibt der Versammlung einen Überblick über die größten und bedeutendsten Geschäftsvorfälle und dankt auch noch mal ihrem Vorgänger Stefan Molly für dessen gute Arbeit und für die gute Zusammenarbeit im Vorstand. Ganz besonders dankt sie Elmar Deneu für dessen Unterstützung im ersten Jahr ihrer Amtszeit.

Einen ausführlichen Einblick über die sportlichen Leistungen gab Katharina Kählitz und den Bericht der Jugend wurde vom 2.Jugendleiter Jonas Heuten vorgetragen. Bei der Jugendversammlung am 22.Februar 2023 wurde der neue Jugendvorstand gewählt. Nach der Wahl setzt sich der Jugendausschuss wie folgt zusammen: 1. Jugendleiter: Tobias Heidelbach; 2. Jugendleiter. Jonas Heuten; 3. Jugendleiter: Manuel Schmidt; 1. Jugendsprecher – Jona Lindscheid; 2. Jugendsprecher – Tim Kretzer; 1. Jugendsprecherin – Madlen Schönher; 2. Jugendsprecherin – Julia Pfeiffer; Vertreter für kulturelle Angelegenheiten – Julian Hallerbach; Vertreter für sportliche Angelegenheiten – Till Brankers

Bei den Wahlen standen turnusgemäß die Wahlen des Vereinsmanagers an. Das Amt wurde bisher von Elmar Deneu sehr erfolgreich 12 Jahre lang ausgeübt. Aus Altersgründen möchte Elmar Deneu nicht mehr kandidieren. Vom Vorstand wird Dirk Lichtenthäler vorgeschlagen, weitere Vorschläge erfolgen nicht. In einer offenen Wahl wird Dirk Lichtenthäler mit 58 Ja-Stimmen und einer Enthaltung gewählt. Des Weiteren stand auch die Wahl der Sportleiterin an. Die bisherige Amtsinhaberin Katharina Kählitz wird zur Widerwahl vorgeschlagen und bestätigt. Als nächstes ging es um die Wahl des Hausmeisters, der schon in den vergangenen Jahren eine Herausforderung war. Der bisherige Amtsinhaber Ulrich Kählitz hat das Amt über 34 Jahre ausgeübt. Aus Altersgründen kandidiert er nicht mehr. Frank Heuten geht noch mal ausführlich auf seine Tätigkeit ein. Er lobt die vorbildliche Arbeit von Ulrich Kählitz die er mit viel Herzblut ausgeübt hat. Dafür spendet die Versammlung Ulrich Kählitz einen überwältigen Applaus als Danke für seine geleistete Arbeit. Als Nachfolger wird Torsten Kretzer vom Vorstand vorgeschlagen. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. In einer offenen Wahl wird Torsten Kretzer einstimmig gewählt. Nun stand die Wahl der Jugend- und Kulturwartin an. Das Amt hat bisher Laura Kneip ausgeübt. Aus beruflichen Gründen kandidiert sie nicht mehr. Als Nachfolger wird Jana Brankers vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

Jetzt standen noch zwei Wahlen auf dem Programm. Die Wahl für das Amt des Kulturwartin, das Petra Heuten innehatte und durch Widerwahl einstimmig weiter geführt wird. Ferner die Wahl des Zeugwartes. Der bisherige Amtsinhaber Wolfgang Burkhart-Diederichs tritt berufsbedingt nicht mehr zur Wahl an. Als Nachfolger wird vom Vorstand Bernd Hofmann vorgeschlagen und von der Versammlung einstimmig gewählt.

Als Kassenprüfer wurden die Mitglieder Martin Schmidt, Roman Deneu und Alexander Werning vorgeschlagen und im Block in offener Wahl einstimmig gewählt. Frank Heuten teilt mit, dass der Hauptmann und seine Stellvertreter auch wieder gewählt werden müssen. Amtsinhaber sind Burkhardt Asbach als Hauptmann, 1. Stellvertreter Klaus Wolter und 2. Stellvertreter Dirk Stockhausen. In offener Wahl werden alle drei Kandidaten im Block gewählt. In der Fahnengruppe gibt es auch ein paar Veränderungen. Aufgrund ihres Alters werden Horst Moritz und Dieter Molly zu Ehrenfahnenträgern ernannt. Frank Heuten bedankt sich bei beiden für die bisherige Arbeit in der Fahnengruppe. Als mögliche Nachfolger kommen Jan Asbach und Carola Baumann-Müller benannt. Mit großer Freude teilt Frank Heuten mit, dass der Verein am 01. Januar 2023 eine Mitgliederzahl von 337 Mitgliedern hat. Davon 48 Ehrenmitglieder und 51 Mitglieder unter 20 Jahren. Im letzten Jahr sind zwei Mitglieder ausgetreten und vier Mitglieder verstorben. (STK) (Vereinsbericht) Fotos: SV Maulsbach