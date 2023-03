Veröffentlicht am 15. März 2023 von wwa

NEUWIED – BtM-Händler in Neuwied festgenommen

Am 21. Februar 2023 wurde die Wohnung eines 34-jährigen Mannes aus Neuwied durch Einsatzkräfte der Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge durchsucht. Hierbei konnten diverse Betäubungsmittel unterschiedlicher Art sichergestellt werden, welche aufgrund der aufgefundenen Menge, den o.g. Verdacht erhärteten. Nach Sachvortrag erließ die Staatsanwaltschaft Koblenz einen Haftbefehl gegen den zuvor genannten Mann. Am 14. März 2023 konnte der Mann in seiner Wohnung festgenommen werden. Im Rahmen dessen, wurden erneut Betäubungsmittel in nicht geringer Menge gefunden und sichergestellt. Nach entsprechender Vorführung beim AG Koblenz wurde der 34-Jährige in Untersuchungshaft genommen und der JVA zugeführt. Quelle: Polizei