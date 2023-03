Veröffentlicht am 16. März 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Bluesfreunde Neuwied freuen sich auf vierten Blues Summit – Musiker aus England und Belgien spielen am 18. März im foodhotel

Warum einfach, wenn man es auch doppelt haben kann: Das ist das Motto der Blues Summits, die die Bluesfreunde Neuwied regelmäßig organisieren. An diesem Samstag, 18. März, steht der vierte Summit auf dem Programm, der ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) erneut im foodhotel Neuwied über die Bühne geht. Auf der stehen zunächst fünf Musiker aus Belgien: die Travellin´ Blue Kings. Ihr kraftvoller Sound und ihre einprägsamen Eigenkompositionen haben ihnen das Lob vieler Kritiker eingebracht. Bereits mehrfach ausgezeichnet wurde der zweite Top Act des Abends: Sean Webster, ein herausragender Gitarrist, der zudem über eine sehr soulige Stimme verfügt. Er reist mit seiner Band an. Besonders Schmankerl für das Publikum: Zum Ende des Konzerts finden die beteiligten Musiker zu einer kleinen Jam Session zusammen. Krönender Abschluss eines jeden Blues Summits. Karten im Vorverkauf 29,50 Euro plus Gebühr via Cafe´ Hahn, www.cafehahn.de; einige Karten gibt es zum Preis von 34,50 Euro zudem an der Abendkasse. Sitzplätze sind vorhanden.