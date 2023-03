Veröffentlicht am 15. März 2023 von wwa

BIRKEN – Obstbäume richtig schneiden – ein Seminar in Theorie und Praxis

Der gemeinnützige Obst- und Gartenbauverein Birken bietet am Samstag, 18. März 2023, ein Seminar zum richtigen Schneiden von Obstbäumen an. „Referent ist der bekannte Baum- und Gartenpfleger Benno Lippert von „Astethik“, der über sehr großen Sachverstand in Theorie und Praxis, sowie über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Baumpflege verfügt. Bereits im vergangenen Jahr hat er ein Seminar in der Birker Obstplantage geleitet, das bei den Teilnehmern auf großen Zuspruch traf“ teilte Matthias Merzhäuser, Vorsitzender des OGV-Birken der Presse mit. Es wird einen theoretischen und praktischen Teil geben. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Wolfgang Otterbach, Tel.: 0171 304 26 94, oder per eMail: Wolfgang.Otterbach@unitybox.de

Die Kursgebühr beträgt Euro 25,00. Die Theorie wird im Lehrbienenstand des Bienenzucht- und Naturschutzvereins Mudersbach-Brachbach in Birken erteilt, danach geht´s auf das Gelände der Obstplantage zur Praxis.