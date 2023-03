Veröffentlicht am 15. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld erhält 11.473,53 Euro aus „DigitalPakt Schule“ – SPD-Abgeordnete Bätzing-Lichtenthäler: „Digitale Infrastruktur wird stetig verbessert“

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld erhält 11.473,53 Euro für die weitere Digitalisierung in insgesamt sechs Schulen der Region. Das Geld stammt aus der letzten Tranche des Bundesprogramms „DigitalPakt Schule“, aus dem rund 240 Millionen Euro vom Bund an Rheinland-Pfalz fließen. „Mit diesem Geld kann die digitale Infrastruktur unserer Schulen weiter verbessert und kontinuierlich modernisiert werden. Das treibt nach den enormen Fortschritten der vergangenen Jahre Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit voran – Kernthemen der sozialdemokratischen Bildungspolitik. Dass auch unsere Region in hohem Maße von der Förderung profitiert, freut mich besonders“, sagte die SPD-Landtagsabgeordnete Bätzing-Lichtenthäler, die die Infos auf Anfrage im Bildungsministerium erhielt. Insgesamt wurden aus dem Programm bereits 496.517,59 Euro für die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bewilligt. Das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz setzt die Fördermöglichkeiten über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz zügig um und begleitet die Investitionen mit didaktischen Maßnahmen.

Der „DigitalPakt Schule“ trat mit der Bund-Länder-Vereinbarung im Mai 2019 in Kraft. Insgesamt stehen bis einschließlich 2024 für Rheinland-Pfalz rund 240 Millionen Euro bereit. In Ergänzung zur Fördersumme steht ein Eigenanteil an der Finanzierung in Höhe von 10 Prozent durch Schulträger oder Land. Die rund 400 Schulträger im Land können die Anträge für die insgesamt etwa 1600 Schulen über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz stellen, über die das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz die Förderung organisiert. Mehr Infos zum gesamten Förderprogramm unter www.digitalpakt.rlp.de.