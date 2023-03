Veröffentlicht am 18. März 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Wohlfühlatmosphäre bei den Kreuzgang Konzerten mit CDH

Seit fast 15 Jahren ist das Neuwieder Trio CDH in unserer Region erfolgreich unterwegs. In diesem Jahr eröffnet es am Montag, 8. Mai, um 20 Uhr die Kreuzgang Konzerte der Stadt Neuwied. Zu hören gibt es Songs unbekannter Künstler, alternativ unbekannte Songs bekannter Interpreten in einem perfekten Satzgesang. Durch nicht immer ganz erstgemeinte Zwischentexte entsteht die für Corzilius, Dames & Hoff typische Wohlfühlatmosphäre.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.kreuzgang-konzerte.de . Veranstaltungsort ist die ehemalige Abtei Rommersdorf im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis.