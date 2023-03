Erfolgreiches Wochenende des BCA, sowohl für die Jugend als auch für die Erwachsenen

Veröffentlicht am 18. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erfolgreiches Wochenende, sowohl für die Jugend als auch für die Erwachsenen

Am Samstag, den 11. März fuhren sechs junge Nachwuchsspieler des BC Altenkirchen zum Mini-Cup nach Gebhardshain. Für einige von ihnen war es die erste Turniererfahrung, umso beachtlicher sind die Ergebnisse. Luca John spielte in der Altersklasse U9. Anfangs hatte er in der Gruppenphase Startschwierigkeiten, doch er gewann zweimal bei den Platzierungsspielen und belegte den 8. Platz. Weiter ging es mit den Mädchen U10. Hier trat Sofia Frank an. Sie musste sich schon in den ersten Runden gegen starke Gegnerinnen behaupten und konnte aber am Ende den fünften Platz erreichen.

Bei den Jungen U10 spielten Ben Kinner und Emil Enders. Glücklicherweise mussten die beiden Vereinskollegen nicht am Anfang gegeneinander antreten, sie wurden in verschiedene Gruppen gelost. Beide konnten sich in ihren Gruppen durchsetzen, schließlich kam es zu Platzierungsspielen und sie konkurrierten zusammen mit dem dritten Gruppensieger um den ersten Platz. Ben konnte sich gegen seinen Gegner aus Mayen in drei Sätzen behaupten. Als er auf Emil traf verlor er den ersten Satz, doch entschied das Spiel im dritten Satz noch knapp für sich. Somit belegte Ben den ersten Platz in seiner Altersklasse und Emil sicherte sich seinen wohlverdienten dritten Platz.

Nicht nur die Eltern, die zur Unterstützung dabei waren, auch Trainer Harald Drumm war außer sich vor Freunde. Dies war nämlich erst das zweite Turnier auf dem Ben gespielt hat. Auch Emil gilt ganz großes Lob, für ihn war es das aller erste Turnier und er schaffte es direkt unter die Top 3. Bei den Jungen U11 spielte Tom Pfeiffer, er konnte zwei Spiele für sich entscheiden, unterlag jedoch zwei starken Gegnern in der Gruppenphase und konnte nach weiteren Platzierungsspielen den sechsten Platz erreichen. Jana Martin spielte bei den Mädchen U11 viele spannende Spiele, in der Gruppenphase verlor sie leider ein Spiel gegen die spätere Turniersiegerin, kämpfte sich aber in den weiteren Spielen knallhart durch du erreichte den dritten Platz!

Das Turnier war nicht nur sehr erfolgreich, es gab den jungen Nachwuchstalenten auch wertvolle Erfahrungen. Die guten Platzierungen zeigen die Früchte des Trainings, daher wird das Trainerteam weiterhin Vollgas geben um die jungen Spieler so gut es geht vorzubereiten und ihnen dabei zu helfen sich weiterzuentwickeln.

Doch nicht nur die jungen Spieler des BC Altenkirchen waren fleißig. Am Sonntag konnte die O19 Mannschaft des BCA einen Sieg gegen SV Rheinbreitbach erringen. Im ersten Herrendoppel konnten Nicky Abegunewardene und Colin Thiel überzeugen. Carsten Brasch und Dennis Dammann, welcher nach einer Verletzung endlich wieder mit von der Partie war, konnten ebenfalls einen Sieg im Herrendoppel holen. Leider mussten sich Alwina Boiko und Lena Siemens im Damendoppel geschlagen geben.

Das zweite Herreneinzel sowie das Dameneinzel gingen ebenfalls auf das Konto von Rheinbreitbach. Colin Thiel machte im ersten Herreneinzel kurzen Prozess und auch Robin Krämer gewann sein Einzel solide. Im Mixed fuhr der BCA noch einmal alle Geschütze auf und ließ Nina Fetter und Nicky Abegunewardene spielen. Die beiden sind ein gut eingespieltes Team und konnten ihre Gegner im einstelligen Bereich besiegen. Somit gewann der BCA mit einem Endstand von 5:3. (ank) (Vereinsbericht) Fotos: BCA