Veröffentlicht am 14. März 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Randalierer kommt in Linz am Rhein in Gewahrsam

Am frühen Dienstagmorgen, 14. März 2023, meldete ein Mitarbeiter des Linzer Krankenhauses eine randalierende Person am Eingang. Wie die Polizei vor Ort recherchieren konnte, war der Mann nach erfolgter Behandlung entlassen worden und warf dann mit einem großen Stein gegen die Glaselemente im Eingangsbereich. Die vor Ort eingetroffene Polizei konnte den 49-jährigen Mann zunächst beruhigen und nahm den Sachverhalt und die Personalien auf. Nach einem erteilten Platzverweis ging der Mann zunächst weg, fing dann aber an, gegen Mülltonnen zu treten und umzuwerfen. Hierauf fixierten die Polizisten den Mann und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Nach einer Zeit bei der Polizeiinspektion wurde der Mann entlassen und trat seinen Weg in Richtung Aachen an. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein, weil die Glaselemente am Eingangsprotal des Krankenhauses beschädigt wurden. Quelle: Polizei