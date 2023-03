Veröffentlicht am 14. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Betäubungsmittelfund bei Personenkontrolle in Altenkirchen

Im Rahmen einer am Montag, 13. März 2023, in Altenkirchen, in der Bahnhofstraße, durchgeführten Personenkontrolle konnten bei einem 21-Jährigen mehrere Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Der 21-Jährige hatte das Betäubungsmittel im Hosenbund versteckt. Quelle: Polizei