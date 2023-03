Veröffentlicht am 17. März 2023 von wwa

MAINZ – FREIE WÄHLER sehen sich in der Bedeutung von Balkonkraftwerken bestätigt

Der klima- und energiepolitische Sprecher der FREIE-WÄHLER-Landtagsfraktion, Patrick Kunz, sieht sich durch die Inhalte des Entwurfs der neuen Photovoltaik-Strategie Robert Habecks, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, bestätigt: „Ich bin schon lange ein Fan von Balkonkraftwerken und habe in der Vergangenheit mehrfach für deren vereinfachte Installation geworben. Denn beim Thema Klimaschutz gilt der Satz: Kleinvieh macht auch Mist. Deshalb bin ich froh, dass Minister Habeck mit dem Entwurf seiner Photovoltaik-Strategie ebenfalls zu dieser Erkenntnis gelangt ist. Denn gerade für Bürger, die in Mietshäusern wohnen, bieten solche Balkonkraftwerke die Möglichkeit, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen.“

Patrick Kunz weiter: „Ich begrüße außerdem, dass das Bundesministerium offenbar nun verstärkt auf Freiflächen-PV setzt. Solche meist großen Anlagen lassen sich aufgrund bestellter Materialmengen meist günstiger und schneller errichten.“ Wichtig ist Kunz hierbei aber auch, den Dialog mit den rheinland-pfälzischen Landwirten zu suchen, um etwaige Vorbehalte auszuräumen. „Die FREIE-WÄHLER-Landtagsfraktion hatte bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen 2022 für Freiflächen-PV entlang unserer Autobahnen geworben. In der Summe gehen die Vorschläge aus dem Hause Habeck zwar in die richtige Richtung, sie wären mit uns FREIEN WÄHLERN allerdings schon längst realisiert worden.“