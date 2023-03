Veröffentlicht am 16. März 2023 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen feiert Winterfest

Winterfest und Preisschießen sind zwei Komponenten, die beim SV Leuzbach-Bergenhausen seit Jahrzehnten zusammengehören. Es beginnt mit dem Preisschießen, wo jeder Teilnehmer versucht mit einem möglichst niedrigen Teiler einen möglichst großen Fleischpreis zu schießen. Der Wettkampfgedanke keimt bei allen Teilnehmern auf, sobald die ersten Ergebnisse veröffentlicht werden.

Es werden munter „Schüsse nachgekauft“, bis dass man dann am Ende absolut anerkennen muss, dass die Spitzenpositionen doch nicht mehr erreicht wird. In diesem Jahr waren die erfolgreichen Drei im Seniorenbereich in den jeweiligen Disziplinen „Aktiv“ und „Nicht aktiv“:

Aktiv: 1.) Frank Richter; 2.) Ulf Flemmer; 3.) Wolfgang Griffel

Passiv: 1.) Marina Richter; 2.) Peter Roth 3.) Monika Böing

Auch die Jugend ist beim Preisschießen aktiv. Wobei es hier keine Fleisch, sondern Sachpreise gibt.

Die Erstplatzierten waren:

Jugend: 1.) Leni Klein; 2.) Lina Wessler; 3.) Marie Roth

Laser: 1.) Tom Wessler; 2.) Max Schulze; 3.) Lars Unruh

Der Vorabend des Winterfestes war in der Vergangenheit auch schon immer erlebenswert. Zuerst gibt es immer noch Arbeit, da die Tische gestellt und das Schützenhaus geschmückt werden muss. Aber danach gab es das Schlachtessen. Anstelle von Wurstsuppe und Kesselfleisch hatten sich Küchenchefin Katja Hasselbach und das Königspaar überlegt, ob man eine „Bayrische Vesperplatte“ offerieren sollte. Die kam extrem gut an und die Personen, die lediglich die Bilder gesehen haben, bedauerten, dass sie nicht dabei waren.

Beim Winterfest selbst hatten die Organisatoren vor der Preisverleihung das „Räubern“ des Buffets vorgegeben. Dies geschah dann auch mit großem Appetit und Sportleiterin Christa Griffel, assistiert von Jugendleiterin Carina Wessler, konnte im Anschluss die Fleischpreise übergeben.

Wer nun dachte, dass es jetzt an die Getränke ging und der Abend ausklingt, lag weit daneben. Hauptmann Stefan Müller bewies sein komödiantisches Talent. In der Manier eines Showmasters aus den 80erJahren stellte er drei Spiele vor und durch ein Losverfahren, wurden jeweils vier Teilnehmer pro Spiel auf die Probe gestellt. Hierbei blieb kein Auge trocken. Teilnehmer sowie Zuschauer hielten sich die vorher gut gefüllten Bäuche vor Lachen. Eine absolut gelungene Aktion, die förmlich zur Nachahmung bei zukünftigen Veranstaltungen schreit. (die) Foto: SV Leuzbach