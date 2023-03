Veröffentlicht am 16. März 2023 von wwa

ASBACH – Digitale Schule entwickeln und leben – Erstes LEHRER CAMP in Asbach unter der Schirmherrschaft von Landrat Hallerbach

Digitale Lehr- und Lernkonzepte sind in Deutschland an vielen Schulen Mangelware. Mit wertvollen Impulsen zu zeitgemäßem Unterricht und Medienprävention inspiriert das eintägige LEHRER CAMP die Pädagogen an der Realschule plus und Fachoberschule in Asbach. Im Fokus der Fortbildungsveranstaltung stehen Medienprävention, Datenschutz, IT-Sicherheit und innovative Unterrichtsgestaltung.

Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernimmt Landrat Achim Hallerbach: „Den digitalen Wandel an Schulen zu gestalten ist eine unserer großen Zukunftsaufgaben. Wir möchten im Landkreis Neuwied alle Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrenden und Erziehenden bestmöglich auf die digitale Welt vorbereiten. Deshalb freue ich mich über so wertvolle Impulse wie das innovative Fortbildungsformat LEHRER CAMP.“

Entwickelt wurde das LEHRER CAMP vom Social-Impact-Unternehmen BG3000 in Kooperation mit den Wirtgen Stiftungen. „Um den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftsfähig aufzustellen, ist es unabdingbar den Bereich der Bildung zu digitalisieren. Wie wir seit Jahren feststellen müssen, kann das staatliche Bildungssystem allein diese große Aufgabe nicht im notwendigen Tempo bewältigen. Wenn wir aufholen möchten, müssen wir jetzt alle Kräfte bündeln und das möglich machen, was möglich ist“, sagen Stefan und Jürgen Wirtgen, Vorstände der Wirtgen Stiftungen: „Für uns ist es eine langjährige Tradition, sich über die Geschäftstätigkeit hinaus gesellschaftlich zu engagieren. Mit dem Lehrer Camp unterstützen wir in Kooperation mit der BG3000 Lehrkräfte der Region auf dem Weg in Richtung Digitale Schule.“

Erfahrene Referenten aus der Jugendarbeit, Experten aus der Wirtschaft sowie Internet- und Social Media-Profis aus der Praxis geben den 42 Lehrkräften dazu Einblicke in ihre tägliche Arbeit. In den Workshops „Digitales Lehren und Lernen“, Social Hacking“, „Hatespeech & Cybermobbing“ sowie „Fit durch den Unterricht“ führen sie das Lehrerkollegium an wichtige digitale Themen im Schulkontext heran. Neben Inspirationen und Tipps aus der Praxis erhalten die Lehrkräfte auch neue Einblicke in die Lebenswirklichkeit der Schüler.

Simone Stein-Lücke, Gründerin der BG3000: „Die digitale Bildung in Deutschland steht immer noch ganz am Anfang. Wir haben auch nach der Pandemie überhaupt kein Tempo aufgenommen. Lehrerinnen und Lehrer werden von der Bildungspolitik allein gelassen. Deshalb adressieren wir gemeinsam mit den Wirtgen Stiftungen nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Eltern und Lehrkräfte. Ziel des LEHRER CAMPS ist es, Chancengleichheit und digitale Bildung für alle Kinder voranzutreiben. Die Lehrkräfte fungieren dabei als Multiplikatoren.“

Im Vorfeld zum LEHRER CAMP gibt es einen Info-Abend für die Eltern. Nach dem Camp-Tag in Präsenz erhält das Lehrerkollegium fünf weitere Live-Online-Schulungen. Es gilt, sich die Chancen und Risiken des Internets zu veranschaulichen und diese den Jugendlichen dann überzeugend weitervermitteln zu können. Hier reicht das thematische Spektrum von einem sensiblen Umgang mit persönlichen Daten über die kreative Verwirklichung eigener Ideen und Projekte bis hin zu einer gesundheitsbewussten Lebensweise in der digitalen Welt.

Sabine Hacker, Schulleiterin der Realschule plus und Fachoberschule in Asbach, freut sich auf die Impulse des neuartigen Konzepts für ihre Schule: „Digitale Bildung ist die Schlüsselkompetenz für mündige Bürgerinnen und Bürger im 21. Jahrhundert. In der Schule werden die Weichen für eigenverantwortliches Lernen und Leben gestellt, in dem digitale Kommunikation und Social Media eine herausragende Rolle spielen. Vor diesem Hintergrund erscheint es essentiell, dass Lehrerinnen und Lehrer sich in diesem Bereich fort- und weiterbilden. Ob digitales Lehren und Lernen in verschiedenen Fachbereichen oder der Umgang mit Cybermobbing: Die Schule ist der Ort, hier Grundlagen zu schaffen und professionell mit diesen Aspekten umzugehen. Ich bin sicher, dass uns das LEHRER CAMP viele neue Impulse auf unserem Weg in Richtung Digitale Schule mitgeben wird.“

Foto: (v.l.) Julia Geus (Projektleitung BG3000), Türk, Galic, Ketzer, Deblon, Lehleitner, Salzer, Hees (Lehrkräfte der Konrad-Adenauer Schule), Helmut Hecking (Vertreter der Wirtgen Stiftungen), Achim Hallerbach (Landrat Kreis Neuwied) Foto: Martin Boden / Kreisverwaltung Neuwied