Veröffentlicht am 16. März 2023 von wwa

DAADEN – Als Jurymitglied: Daadener Colin Haubrich ehrt gemeinsam mit Ministerpräsidentin Dreyer engagierte Jugendliche

Am 10. März 2023 wurden in der Staatskanzlei in Mainz zum neunten Mal die Preise des Jugend-Engagement-Wettbewerbs verliehen. 29 Projekte engagierter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener durften die Urkunde von Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Empfang nehmen.

Colin Haubrich aus Daaden hat als Mitglied der Jury über eine Auszeichnung der Projekte mitentschieden und war vergangenen Freitag auch in der Staatskanzlei.

„Ich bin jedes Mal positiv überrascht und stolz drauf, wie viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sich in unserem Bundesland auf den verschiedensten Arten und Weisen engagieren und beteiligen! Dass wir heute 29 Projekte würdigen, und mit der Auszeichnung verbunden 500 Euro unbürokratisch überreichen dürfen, freut mich noch mehr!“, macht Haubrich in seiner Laudatio deutlich. Der ehemalige Landesschülervertreter ergänzt: „Junge Menschen sind engagiert und motiviert. Die Aufgabe der Gesellschaft und der Politik ist es, dieses Engagement mit allen Mitteln zu ermöglichen und bestens zu fördern!“.

Der Jugend-Engagement-Wettbewerb ist aus dem Beteiligungsprojekt „jugendforum rlp“ heraus entstanden, einer Gemeinschaftsinitiative der Bertelsmann Stiftung und der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz. Die Gewinnerprojekte sind automatisch für den Deutschen Engagementpreis 2023 nominiert und alle Bewerbungen wurden auch an den Bundeswettbewerb „Demokratisch Handeln“ weitergeleitet.

Foto: Colin Haubrich und Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Festsaal der Staatskanzlei. (Foto: Privat)