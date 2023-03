Veröffentlicht am 15. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Thema Nachhaltigkeit und Wahlen am Delegiertentag des LandFrauenverbandes Frischer Wind e.V. – Die alte und die neue Vorsitzende heißt Gerlinde Eschemann

Zur Delegiertentagung begrüßte die Vorsitzende Gerlinde Eschemann im vollbesetzten Konferenzsaal des Hotels Glockenspitze in Altenkirchen die Vorsitzende des Landesverbandes und Vizepräsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes, Ursula Braunewell und deren Stellvertreterin Irene Frick. Zunächst gab Gerlinde Eschemann aber einen Überblick über aktuelle Aktivitäten des Kreisverbandes und berichtete von der bevorstehenden Reise ins Hirschberger Tal und dem dortigen Treffen mit den Schlesischen LandFrauen. Die geplante Ausbildung zum Klimaschutzstrategen steht in den Startlöchern. Sobald die beantragten Fördermittel genehmigt sind, geht es in die Ausschreibung. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für den LandFrauentag am 14. April 2023 im KulturWerk Wissen. Es werden 95 Jahre LandFrauen im Kreis Altenkirchen in einer Zeitrevue dargestellt. Außerdem wird die als „Wetterfee“ bekannte Moderatorin Claudia Kleinert zum Thema „Klimawandel – Bedrohung oder Chance?“ sprechen. Karten können bei allen Bezirksvorsitzenden und der Geschäftsstelle erworben werden.

Ursula Braunewell berichtete anschließend aus der Arbeit des Landes- und Bundesverbandes. Der Deutsche LandFrauenverband unterstützt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ein Projekt zur Stärkung von Frauen in bäuerlichen Verbänden in Uganda. Emotional schilderte Braunewell erste Begegnungen mit begeisterten Frauen in Uganda. Schwerpunkte der Zusammenarbeit sind die Bildung von Verbandsstrukturen und die Entwicklung von weiblichen Führungskompetenzen.

Im Mittelpunkt des Delegiertentages stand ein Vortrag zum Thema „Nachhaltige Waldwirtschaft – Zustand unseres Waldes“, zu dem Gerlinde Eschemann den Leiter der Hatzfeld-Wildenburg`schen Verwaltung, Dr. Franz Straubinger, herzlich begrüßte. Dr. Straubinger skizzierte in seiner Präsentation anschaulich den katastrophalen Zustand des Waldes und machte dafür neben dem Borkenkäfer den Klimawandel verantwortlich. Er zeigte aber auch auf, wie die Hatzfeld-Wildenburg`sche Verwaltung als größter Privatwaldbesitzer in Rheinland-Pfalz mit einer breiteren Palette an Baumarten, einem veränderten Wassermanagement und einer konsequenten Bejagung die Herausforderungen der Zukunft angenommen hat. Denn in dem Bewusstsein, dass ein gesunder Wald äußerst wichtig für unser Klima ist, waren sich alle Anwesenden einig.

Auf der Tagesordnung standen außerdem Neuwahlen des geschäftsführenden Vorstandes des Gesamtverbandes. Einstimmig wurde die bisherige Vorsitzende Gerlinde Eschemann für weitere vier Jahre in ihrem Amt bestätigt.

Die bisherige erste stellvertretende Vorsitzende Renate Nadrowitz trat nicht mehr zur Wahl an. Sie war von 2006 bis 2010 als zweite stellvertretende Vorsitzende und ab 2010 als erste Stellvertreterin im geschäftsführenden Vorstand tätig. Gerlinde Eschemann hob ihr besonderes Engagement hervor und freute sich, dass sie als Vorsitzende des Bezirks Gebhardshain dem Gesamtvorstand erhalten bleibt. Für ihre insgesamt 17-jährige Tätigkeit wurde sie geehrt und gebührend verabschiedet. Zur neuen ersten Stellvertreterin wurde Heike Kuchhäuser gewählt, Uta Räder ist nun zweite Stellvertreterin und Walburga Heidemann wurde neu in den Vorstand gewählt und fungiert als dritte Stellvertreterin. (Monika Künkler) Fotos: LandFrauen AK