Veröffentlicht am 15. März 2023 von wwa

WEISSENTHURM – Ära der Frau – Verbandsgemeinde Weißenthurm gestaltet Bilderausstellung – Örtliche Volkshochschule präsentiert farbenfrohe Exposition im Foyer des Verwaltungsgebäudes Weißenthurm.

In Anbetracht der sehenswerten Exposition der kommunalen Volkshochschule im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Weißenthurm erscheint es durchaus angebracht, diese auch im Bereich der Stadt Neuwied bekannt zu machen.

Nicht zuletzt aufgrund der phantastischen Malkunst der Andernacher Künstlerin Elena Turyanskaya ist eine Exposition entstanden, die sowohl figürlich als auch farblich eine absolute Bereicherung der kreativen Kunst darstellt. „Rund um den vergangenen Frauentag zeigt die Schau Frauen in ganz unterschiedlichen Facetten. Die Bilder drücken weibliche Energie, Weisheit und Stärke aus, zudem zeigt sie Frauen, die ihr Schicksal unbedingt ändern wollen“ heißt es in einer erläuternden Beschreibung des Bildmaterials. „Weiblichkeit ist nicht nur Kleidung, Aussehen oder Geschlecht. Weiblichkeit ist vielmehr die Kombination aus vielen Elementen, was ich versucht habe, in meinen Bildern zu vermitteln“, erklärt Turyanskaya.

Die Aussteller betonen ausdrücklich, dass die Künstlerin als Leiterin einer Kunstschule ihr kreatives Hobby mit ihrem Beruf optimal verbunden hat, zumal die Malerin auch die Werke ihrer jungen Schülerinnen immer wieder individuell zur Geltung bringen möchte. Zudem führt die Andernacher Kunstschaffende Frauenworkshops durch, in denen ausführlich erläutert wird, wie ein „weibliches“ Gemälde so umgesetzt werden kann, damit dieses nicht bloß zu einem Einrichtungsgegenstand wird , sondern auch einen bestimmten Energieschub ausstrahlt“, kommentiert die örtliche Volkshochschule die künstlerischen Ambitionen der Kunstschaffenden aus Andernach.

Weitere Infos über die Ausstellung „Ära der Frau“ sind über die Touristikinformation der VHS der Verbandsgemeinde Weißenthurm zu erhalten, die darauf verweist, dass die Exposition noch bis zum 12. April zu sehen sein wird (Telefon 02637-9130) (jüg) Fotos: Jürgen Grab