Veröffentlicht am 14. März 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Am Dienstag streiken die Sozialen Dienste in Rheinland-Pfalz und im Saarland – Gesundheit ist Gold wert – und wir sind es auch!

Am 14. und 15. März ruft ver.di bundesweit die Beschäftigten in Einrichtungen des Gesundheitswesens im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen zum Streik auf. Im ver.di Bezirk Region Saar Trier sind sieben Krankenhäuser im Saarland und eins in Rheinland-Pfalz betroffen: Bestreikt werden die drei Kliniken der SHG (Völklingen, Sonnenberg und Merzig), das Klinikum Saarbrücken, die beiden Kreiskrankenhäuser in Saarburg und St. Ingbert sowie die beiden Knappschaftskrankenhäuser in Püttlingen und Sulzbach (diese nur am 14. März 2023). Man trifft sich mit den Kollegen aus der Pfalz, die ebenfalls zum Streik aufgerufen sind. Erwartet werden Streikende aus den Standorten Kirchheim-Bolanden, Kusel und Kaiserslautern des Westpfalz-Klinikums, aus dem Klinikum Worms, dem Klinikum Ludwigshafen, dem Städtischen Krankenhaus Pirmasens und dem Pfalzklinikum. Mit den Beschäftigten der Kliniken sind auch die Beschäftigten in den von der Tarifrunde betroffenen Servicegesellschaften zum Streik aufgerufen.

Außerdem streiken am Dienstag und Mittwoch ebenfalls die Beschäftigten der AWO Saarland. Dort sind ebenfalls zwei Verhandlungsrunden ohne zufriedenstellendes Ergebnis zu Ende gegangen. Die letzte Runde fand am Internationalen Frauentag statt. ver.di fordert für die rund 5500 Beschäftigten auch dort eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 10,5%, mindestens aber 500€ bzw. 200€ für Azubis und Praktikanten.

Die AWO Saarland betreibt Einrichtungen im Bereich Teilhabe, Familie und Pflege. Es werden Einschränkungen in Kitas, Inklusions-Betrieben und in den Dienstleistungsbereichen (Hauswirtschaft, Wäschereien und Alltagsbegleitung) in den Seniorenzentren erwartet. Auch bei den Beschäftigten in der Pflege gibt es eine hohe Streikbereitschaft, die Wahrnehmung des Streikrechts wird auf Grund des dauerhaften Personalmangels aber nur eingeschränkt möglich sein.

Die Streikenden treffen sich zu einer gemeinsamen Demo durch die Saarbrücker Innenstadt zum Tbilisser Platz, wo ab 11:00 Uhr Programm und Kundgebung stattfinden. Sowohl in den Krankenhäusern als auch in den Einrichtungen der AWO Saarland wird die Notfallversorgung und -betreuung sichergestellt sein.