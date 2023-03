Veröffentlicht am 17. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller mit Tai Chi und Qi Gong das innere und äußere Gleichgewicht trainieren.

Am Montag, den 3. April, gehen die beliebten Bewegungskurse „Tai Chi & Qi Gong“ und „Qi Gong“ unter Leitung des Referenten Michael Schmidt wieder los. Im Tai Chi Kurs, welcher auch Elemente des Qi Gong enthält, kann man montags von 16:30 bis 18 Uhr an zehn Terminen mit gezielten Übungen die Flexibilität des eigenen Körpers trainieren. Der Fokus wird dieses Mal darauf liegen die Sehnen, Bänder und Faszien im Körper weich und geschmeidig zu machen. Von 18:15 bis 19:45 Uhr läuft dann der Qi Gong Kurs, in dem man – an ebenfalls zehn Terminen – mithilfe spezieller Qi Gong Übungen frische und kraftvolle Energie tanken kann. So werden die eigenen Abwehrkräfte aktiviert und die eigene Lebensenergie und -qualität gesteigert.

Alle Menschen, die sowohl ihrem Körper als auch ihrem Geist etwas Gutes tun wollen, sind herzlich eingeladen. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Sowohl neue als auch fortgeschrittene Teilnehmer*innen sind hier bestens aufgehoben. Die Kurse umfassen jeweils 10 wöchentlich stattfindende Termine und kosten jeweils 130 Euro pro Person. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.