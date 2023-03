Veröffentlicht am 14. März 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrskontrolle auf der B 42 in Linz am Rhein

Freitagmorgen, 10. März 2023, führte die Polizeiinspektion in Linz mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Koblenz eine stationäre Verkehrskontrolle an der B 42 in Linz durch. Von 18 kontrollierten Fahrzeugen stellte die Polizei insgesamt 12 Verkehrsverstöße fest, die als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. Quelle: Polizei