Veröffentlicht am 13. März 2023 von wwa

WINDECK-IMHAUSEN – Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Hamm (Sieg) wurde zur überörtlichen Hilfe nach Windeck-Imhausen (NRW) alarmiert

Am Sonntagnachmittag, 12. März 2023, alarmierte die Integrierte Leistelle Montabaur gegen 16:30 Uhr die Drehleiter der Feuerwehr Hamm (Sieg) zur überörtlichen Hilfe nach Windeck-Imhausen (NRW). Die Feuerwehr Windeck – Löschzug Leuscheid, unter der Leitung von Stefan Budach wurde kurze Zeit zuvor zu einem Rußbrand im Kamin nach Imhausen alarmiert. In Absprache mit dem ebenfalls eingetroffenen Schornsteinfegermeister, veranlasste der Einsatzleiter die Alarmierung der Drehleiter aus Hamm (Sieg). Kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr aus Hamm (Sieg) wurde die örtliche Gegebenheit durch die Drehleiterbesatzung erkundet, und das Hubrettungsfahrzeug in Stellung gebracht. Der brennende Kamin konnte dann im weiteren Verlauf des Einsatzes optimal von oben mit einem Schornsteinfegerwerkzeug gekehrt werden. Dank der guten Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren und des Schornsteinfegermeisters konnte der Einsatz nach einer Stunde für die Drehleiter aus Hamm (Sieg) beendet werden. Im Einsatz waren neben der Drehleiter und des ELW 1 aus Hamm (Sieg), die Feuerwehr Windeck – Löschzug Leuscheid, der verantwortliche Schornsteinfegermeister sowie die Polizei NRW. (cte) Fotos: Feuerwehr