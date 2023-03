Veröffentlicht am 14. März 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Jugendvertreter aus dem Kreis Neuwied gewinnen Jugend-Engagement-Wettbewerb mit dem Projekt: „Du hast die Wahl!“

Wir freuen uns verkünden zu können, dass eine Gruppe von Jugendlichen aus dem Kreis Neuwied beim diesjährigen Jugend-Engagement-Wettbewerb RLP von Ministerpräsidentin Malu Dreyer ausgezeichnet wurde.

Die Ministerpräsidentin lädt jährlich alle jungen Leute dazu ein, sich mit ihren Vorhaben und Ideen zu bewerben, die sich auf, Demokratiestärkung und gesellschaftlichen Zusammenhalt konzentrieren. Die herausragendsten Projekte aus ganz Rheinland-Pfalz werden mit jeweils 500 Euro unterstützt. Das Neuwieder Projekt „Du hast die Wahl!“ wurde ebenfalls ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um ein Demokratie-Event, das Kindern und Jugendlichen im Rahmen verschiedener Workshops Informationen und Kompetenzen vermittelt, die sie bei ihrer politischen Entscheidungsfindung unterstützen. Das erste Event fand bereits am 05.09.21 in Neustadt Wied statt und stieß auf große Begeisterung der Teilnehmenden.

Pascal Groothuis kommt aus Vettelschoß und ist Landesschülervertreter von Rheinland-Pfalz. Er hat das Projekt ins Leben gerufen und damit ein prägendes und bis dahin einzigartiges Event für den Landkreis geschaffen: „Die Jugendlichen sind die Zukunft unserer Gesellschaft und „Du hast die Wahl!“ ist eine großartige Möglichkeit, ihnen die Werkzeuge zu geben, die sie benötigen, um als aktive und politische Menschen an dieser Zukunft mitzuwirken. Daher möchten wir weitere Events starten, um weiteren Jugendlichen in unserem Kreis zu helfen, ihre Stimme zu erheben, ihre Meinung zu äußern und aktiv an politischen Prozessen teilzunehmen“, so Groothuis.

„In einer Demokratie zu leben, bedeutet nicht nur, die Freiheit zu haben, seine Meinung zu äußern, sondern auch die Verantwortung zu übernehmen, sich aktiv an Entscheidungsprozessen zu beteiligen“, betont Cedrik Zander, Kreisschülervertreter von Neuwied. Das Projekt „Du hast die Wahl!“ fördert nicht nur das Verständnis für demokratische Werte und Prozesse, sondern gibt jungen Schülerinnen und Schülern auch die Möglichkeit, frühzeitig ihre Stimme zu erheben und Einfluss auf ihre eigene Zukunft zu nehmen“, hebt Zander hervor.

Der Schuldezernent des Kreises Neuwied, Michael Mahlert, pflegt einen engen und kontinuierlichen Austausch mit den beiden Schülervertretern und nahm auch persönlich am Demokratieevent am 05.09.21 teil. Der tief beeindruckende Einsatz und das Engagement der jungen Menschen in unserem Landkreis haben bei Mahlert einen starken Eindruck hinterlassen. Insbesondere das außergewöhnliche Format, welches von der Jugend vor Ort auf die Beine gestellt wurde, wurde von ihm gelobt. Als Anerkennung dafür freut es ihn außerordentlich, dass „Du hast die Wahl!“ nun auch beim Jugend-Engagement-Wettbewerb in diesem Jahr geehrt wurde. (Pascal Groothuis) Foto: Staatskanzlei RLP/ Sell

Foto: (v.l.): Pascal Groothuis (Vettelschoß), Thorben Thieme (Vettelschoß), Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Cedrik Zander (Windhagen)