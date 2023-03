Veröffentlicht am 14. März 2023 von wwa

ROSENHEIM – Jürgen Rüttgers referiert – CDU lädt alle Interessierten herzlich zum „offenen“ Kreisparteitag ein

Die heimische Kreis-CDU lädt für Samstag, den 18. März 2023 ab 10:00 Uhr alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem offenen Kreisparteitag in das Bürgerhaus Rosenheim ein.

Mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten von NRW, Prof. Dr. Jürgen Rüttgers, hat die Kreis-CDU einen prominenten Gast eingeladen. „Jürgen Rüttgers wird über aktuelle politische Themen, aber vor allem über die europäische Herausforderung angesichts weltweiter Verwerfungen reden“, freut sich der Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Matthias Reuber.

„Unsere Partei befindet sich in einer massiven Erneuerungsphase und das Engagement von immer mehr jungen Menschen in den Gremien und für die politischen Themen unserer Zeit -auch hier bei uns- zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so Reuber. Über viele Besucher würden wir uns sehr freuen.

Wir bieten den Parteitag bewusst öffentlich an, denn neben der oftmals sehr eingeschränkten Kommunikation, die in den sozialen Medien stattfindet, bietet die Veranstaltung die Gelegenheit zum intensiven, direkten und vor allem ehrlichen Austausch“, so Matthias Reuber abschließend.