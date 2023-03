Veröffentlicht am 20. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ein kleines handliches Schnupperangebot im Haus Felsenkeller lässt einen Blick ins Yoga werfen.

Einatmen – Ausatmen – das ist die Basis von Yoga. Yoga ist nämlich gar nicht so schwierig und für jeden und jede geeignet. Wer immer schonmal einen Kurs ausprobieren wollte, aber nicht sicher ist, ob Yoga das Richtige ist, ist hier genau richtig. Es wird um ein paar Grundlagen des Yoga gehen: Pranayama (Atmung) – Asanas (Bewegungen) – Savasana (Entspannung). Yoga ist vielfältig und verbindet Körper, Geist und Seele auf eine lebensbejahende Art.

Die Bewegungen stärken den Körper und das Wohlbefinden, die Atmung hilft dabei sich zu fokussieren und die Kunst des Entspannens löst Stress Stück für Stück. Yoga hilft auch, sich in ein gesundes Gleichgewicht zu versetzen. Der spezielle Stil des Vinyasa Yoga verbindet die Asanas zu einem geschmeidigen und dynamischen Flow. In diesen zwei Stunden können Interessierte es ausprobieren und spüren. Alle Fragen zu evtl. Beschwerden oder gesundheitlichen Zielen wird Referentin Alina Berg gern beantworten. Dieser Workshop ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Am Samstag, den 01.04. von 15 – 17 Uhr ist Zeit für Ihren Körper, Ihren Geist und all Ihre Fragen. Die Gebühr beträgt 25 €.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.