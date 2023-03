Veröffentlicht am 13. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kleidertausch in Altenkirchen

Nach dem Erfolg der letzten beiden Kleidertauschpartys in der Jugendkunstschule Altenkirchen findet die nächste am 25. März 2023 statt. Von 10 bis 15 Uhr bringen die Gäste ihre aussortierte Kleidung mit und tauschen sie gegen neue Lieblingsteile ein. Organisiert wird die Veranstaltung vom Ortsverband Bündnis 90/ Die Grünen Altenkirchen-Flammersfeld.

Wie auch bei den vergangenen Veranstaltungen wird wieder Essen und Kaffee angeboten. So können die Besucher bei guter Musik und netter Atmosphäre durch das üppige Angebot schlendern. Für die Kinder steht ein großer Maltisch bereit und viel Platz zum Toben.

Das Kleidertauschen ist denkbar einfach: Die Teilnehmer bringen aussortierte, gewaschene und noch gut erhaltene Kleidungsstücke mit. Die Kleidung muss nicht von einer bekannten Marke oder nachhaltig produziert sein. Auf der Party kann gestöbert und in der eigens dafür hergerichteten Umkleide anprobiert werden. Die neuen Lieblingsteile dürfen mit nach Hause genommen werden. Übriggebliebene Kleidung wird an gemeinnützige Organisationen wie die Tafel Altenkirchen weitergegeben.

Die beiden Vorstandsmitglieder der Grünen, Judith Gondorf und Nadja Michels, erweitern die Tauschidee diesmal um ein schwarzes Brett. Dort können Besucher weitere Dinge zum Tauschen oder Verleihen anbieten wie zum Beispiel Haushaltsgegenstände, Werkzeug, Maschinen oder Dienstleistungen wie Tier- oder Kinderbetreuung. So wollen die Organisatorinnen eine Plattform schaffen, die jenseits des Neu-Kaufens existiert. Ein Tauschkreislauf, in dem man sich nachbarschaftlich hilft, Ressourcen und gleichzeitig den Geldbeutel schont. „Viele Dinge müssen nicht immer neu angeschafft werden. Besonders nicht, wenn sie nur selten benutzt werden“, so beschreibt es Judith Gondorf, die selbst gerne aktiv tauscht und verleiht.