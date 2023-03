Veröffentlicht am 13. März 2023 von wwa

WALDBREITBACH – Fast 3.000 Euro für Waldbreitbacher Sportverein – Crowdfunding sichert Innenausbau des VfL-Holzhauses

„Wir freuen uns, dass wir über die Crowdfunding-Plattform der VR-Bank Rhein-Mosel eG 2.920 Euro für den Innenausbau der VfL-Hütte bekommen zu haben“, sagt Vorsitzender Wolfgang Bernath bei der Übergabe des Spendenschecks. „Wir bedanken uns bei allen Spenderinnen und Spendern sowie der VR Bank Rhein-Mosel für ihren Zuschuss“, fügte Geschäftsführer Josef Hoß hinzu.

Vor zwei Jahren hat der Sportverein das Projekt „VfL-Holzhaus als Lagerraum“ gestartet. „Neben der Multifunktionsfläche auf der Waldbreitbacher Sportanlage wollte der VfL ein eigenes Holzhaus als Lagerraum für Leichtathletikgeräte und Veranstaltungsbedarf errichten“, berichtet Hoß. Von der Ortsgemeinde wurde dazu ein entsprechendes Grundstück langfristig gepachtet. Die damals veranschlagte Bausumme, die auch von der VfL-Mitgliederversammlung „genehmigt“ wurde, war in der Zwischenzeit in der Höhe nicht mehr einzuhalten. „Erhebliche Preissteigerungen bei den Baumaterialien und einige Zusatzleistungen, die sich während der Bauzeit als sinnvoll erwiesen, verursachten eine enorme Kostensteigerung. Diese konnte auch durch Zuschüsse und Sponsoren nicht abgedeckt werden“, so Hoß. Deshalb wurde für die Kosten des Innenausbaus im Herbst 2022 das Crowdfunding-Projekt „Innenausbau VfL-Holzhaus“ ins Leben gerufen. Nun wurde die Gesamtsumme per Scheckübergabe dem VfL-Vorstand übergeben.