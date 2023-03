Veröffentlicht am 13. März 2023 von wwa

FLAMMERSFELD – Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in Flammersfeld

Zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug kam es am Samstagabend, 11. März 2023, zwischen 19:00 und 22:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Besitzerin eines Pkw DB ihr Fahrzeug in Flammersfeld, in der Straße Bornplatz abgestellt und musste später feststellen, dass der Lack des Fahrzeuges durch unbekannte Täter sowohl auf der Beifahrerseite als auch auf der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei