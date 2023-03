Veröffentlicht am 13. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall auf der B 256 – eine Person verletzt

Sonntagmittag, 12. März 2023, gegen 14:27 Uhr ereignete sich auf der B 256 im Bereich Altenkirchen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr der 83 Jahre alte Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die B 256 und beabsichtigte auf die B 8 in Richtung Birnbach abzubiegen. Zu Beginn der Ausfahrt kam er, vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit, auf den unbefestigten Seitenstreifen und verlor die Gewalt über sein Fahrzeug. Ausgangs einer anschließenden Rechtskurve rutschte das Fahrzeug in den Straßengraben und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Der Fahrer musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die B 256 wurde aufgrund des Unfallgeschehens für etwa 15 Minuten gesperrt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Quelle: Polizei