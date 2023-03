Veröffentlicht am 13. März 2023 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Feuermeldung in Heimbach-Weis

In der Nacht zum Sonntag, 12. März 2023, wurden Strohballen auf einem Feld in Heimbach-Weis durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Strohballen verhindert werden. Hinweise bitte an die PI Neuwied, Tel. 02631/878-0. Quelle: Polizei