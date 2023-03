Veröffentlicht am 13. März 2023 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr – Sachbeschädigung

Die Polizeiinspektion Linz am Rhein wurde am Sonntagmorgen, 11. März 2023, um 01:12 Uhr durch das Bundespolizeirevier Koblenz um Unterstützung ersucht. Fünf Jugendliche haben zuvor in Bad Hönningen unmittelbar vor einem einfahrenden Nachtzug die Gleise überquert. Der Triebwagenführer musste in Höhe des Bahnhofs ein akustisches Notsignal geben und die Notbremsung einleiten. Aufgrund des geistesgegenwärtigen Verhaltens des Zugführers kam niemand zu Schaden. Einer der jugendlichen Täter war dennoch uneinsichtig und nahm im Anschluss Steine aus dem Gleisbett und warf sie seitlich gegen den Zug. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei