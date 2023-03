Veröffentlicht am 13. März 2023 von wwa

WINDHAGEN – Verkehrsunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss in Windhagen

Samstagvormittag, 11. März 2023, gegen 09:50 Uhr, kam es in Windhagen, in der Köhlershohner Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Beschuldigte alkoholbedingt die Kontrolle über seinen PKW verlor und infolgedessen mit zwei Zäunen kollidierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholwert von 2,09 Promille bei ihm festgestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei