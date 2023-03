Veröffentlicht am 13. März 2023 von wwa

BETZDORF – Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz in Betzdorf

Bei Erblicken einer Streifenwagenbesatzung am Samstagabend, 11. März 2023, gegen 18.30 Uhr, in Betzdorf, in der Viktoriastraße, flüchtete eine Gruppe Jugendlicher in Richtung des Parkdecks, wobei zwei Personen angehalten und kontrolliert werden konnten. Bei einem 15-jährigen wurden dann Betäubungsmittel mit entsprechenden Utensilien und ein Einhandmesser gefunden. Nun gibt es mehrere Anzeigen gegen den jungen Mann. Quelle: Polizei