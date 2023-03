Veröffentlicht am 12. März 2023 von wwa

SCHEUERFELD – Diebstahl aus Pkw in Scheuerfeld

Durch unbekannte Täter wurden am Samstagmorgen, 11. März 2023, zwischen 00.30 und 07.30 Uhr, in Scheuerfeld, in der Brucher Straße aus einem vor dem Anwesen unverschlossen abgestellten Transporter rund 1.100 Euro entwendet. Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen und bittet diese, sich unter 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei