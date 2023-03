Veröffentlicht am 12. März 2023 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung in Betzdorf, in der Kettelerstraße

Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht zwischen Freitagabend, 10. März 2023, 20.00 Uhr, und Samstagvormittag, 11. März 2023, 09.00 Uhr, in Betzdorf, in der Kettelerstraße mit roter Lackfarbe das Wort „Shorh“ auf die Hauswand eines Anwesens gesprüht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen der Tat, die sich bitte unter 02741/926-0 melden sollen. Quelle: Polizei