Veröffentlicht am 11. März 2023 von wwa

KAIFENHEIM – Schwerer Verkehrsunfall auf der A 48

Samstagnachmittag, 11. März 2023, um 16:50 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A 48 in Höhe der Anschlussstelle Kaifenheim in Fahrtrichtung Koblenz gemeldet.

Entgegen der ersten Mitteilung kam es zu einem Zusammenstoß von nur zwei Fahrzeugen. Den ersten Ermittlungen der Polizei zur Folge fuhr eine 29jährige Fahrerin mit ihrem Fahrzeug an der Anschlussstelle Kaifenheim auf die A 48 in Fahrtrichtung Koblenz auf. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 22jährigen Fahrzeugführer, der sich bereits auf der A 48 befand. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß total beschädigt und kamen mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 29jährige wurde leicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn Koblenz war für die Unfallaufnahme, das Abschleppen der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn 45 Minuten gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Kaifenheim abgeleitet. Neben der Polizeiautobahnstation Mendig, war ein RTW und die Feuerwehr im Einsatz. Der Gesamtschaden dürfte, so die Polizei, in einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag liegen. Quelle: Polizei