Veröffentlicht am 11. März 2023 von wwa

RODENBACH-UDERT – „Waffeln to go“ für die Feuerwehr Oberdreis

In Udert bei „Sabine’s Grüne Ecke“ gibt es in der Zeit vom 20. bis zum 31. März kostenfreie Waffeln gegen eine freiwillige Spende für den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr in Oberdreis.

Die Feuerwehr Oberdreis ist 365 Tage rund um die Uhr für die Bürger in Oberdreis und Umgebung da. Am Standort stehen zwei gut ausgerüstete Fahrzeuge für die Einsätze bereit, aber es gibt noch eine Reihe von Werkzeugen, die das Arbeiten der Kameraden in unterschiedlichen Einsätzen noch schneller und effizienter machen. Der Förderverein der Feuerwehr Oberdreis möchte durch die Spenden hier weiter bei der Beschaffung unterstützen.

So kam es zu der Idee, dass bei „Sabine’s Grüne Ecke“ in Udert in den Tagen vom 20. bis zum 31. März, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Waffeln gebacken werden. Diese werden gegen eine freiwillige Spende zugunsten des Fördervereines der Freiwilligen Feuerwehr Oberdreis e.V. kostenfrei abgegeben.

Foto: Das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Oberdreis. Foto: Feuerwehr VG Puderbach/Wolfgang Tischler