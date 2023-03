Veröffentlicht am 12. März 2023 von wwa

KOBLENZ – Für Engagement ausgezeichnet: Sieben Studierende der Hochschule Koblenz erhalten Deutschlandstipendien

Jedes Jahr vergibt die Hochschule Koblenz Deutschlandstipendien an besonders engagierte Studierende. In diesem Jahr erhalten sieben ausgewählte Studierende ein Jahr lang eine monatliche finanzielle Unterstützung in Höhe von 300 Euro, die zur Hälfte vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und zur anderen Hälfte von Wirtschaftsunternehmen oder Stiftungen getragen wird. Im Rahmen einer Feierstunde am RheinAhrCampus Remagen der Hochschule Koblenz haben die Stipendiatinnen und Stipendiaten nun ihre Förderurkunden erhalten und dabei auch ihre Stifterinnen und Stifter kennengelernt.

Drei Studierende unterstützt der Förderkreis der Hochschule Koblenz e.V., zu dessen Zielen die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gehört. Eileen Stripling, Janine Knodt und Markus Fissler, alle drei Studierende des Fachbereichs Sozialwissenschaften, freuten sich über die Auszeichnungen. Übergeben wurden sie von Hochschulpräsident und Vorstandsmitglied Prof. Dr. Karl Stoffel.

Ein weiteres Deutschlandstipendium, verliehen an MBA-Studentin Vanessa Bauer, stellt zum wiederholten die Thomas Magnete GmbH. Zu den treuen Stiftern je eines Deutschlandstipendiums gehören auch wieder die durch Stiftungsmanager Christof Bürger vertretene Bürgerstiftung der Volksbank RheinAhrEifel e.G. sowie die Wilhelm Hasenbach Unternehmer Erich Arens GmbH. Ausgezeichnet wurden Rebecca Beier, ebenfalls Studentin der Sozialwissenschaften, sowie Markus Neuss, der am Fachbereich Ingenieurwesen studiert. Zum ersten Mal fördert die Julius Berger International GmbH, vertreten durch Clemens Wecke, ein Deutschlandstipendium der Hochschule Koblenz und zeichnete damit Architekturstudentin Anna Sophia Weidert aus.

Die Preisträgerinnen und Preisträger aus den Fachbereichen Sozialwissenschaften, Ingenieurwesen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie bauen-kunst-werkstoffe haben sich alle durch sehr gute Studienleistungen sowie soziales Engagement hervorgetan. Sie freuten sich alle sehr über ihr Stipendium, das es ihnen ermögliche, ihr Studium und ihre Ehrenämter ohne Abstriche miteinander zu vereinbaren.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat zum Sommersemester 2011 das „Deutschlandstipendium“ ins Leben gerufen, um leistungsstarke und sozial engagierte Studierende zu unterstützen. Die Hochschule Koblenz beteiligt sich an diesem Projekt und vergibt Deutschlandstipendien an ausgewählte Studierende. „Für die in hohem Maße sozial engagierten Studierenden ist das Stipendium eine finanzielle Entlastung und eine Anerkennung. Das motiviert uns, starke Partner zu finden, die uns bei der Fachkräftesicherung unterstützen“, betont Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz.

Unternehmen, Stiftungen und Vereine können einen oder mehrere Studierende ein Jahr lang unterstützen. Diese erhalten monatlich 300 Euro – zur Hälfte finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und zur Hälfte von den engagierten Unternehmen. Das Deutschlandstipendium fördert leistungsstarke, engagierte und begabte Studierende und wird für ein Jahr (Bewilligungszeitraum) bewilligt, maximal jedoch für die Dauer der Regelstudienzeit in dem jeweiligen Studiengang bzw. für den Zeitraum, für den der Förderer finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Die Teilnahme am Deutschlandstipendium bietet viele Vorteile und Chancen, sowohl für die Förderer als auch für die Studierenden.

Die Hochschule Koblenz sucht weitere Unternehmen und Institutionen, die bereit sind, sich finanziell an einem oder mehreren Deutschlandstipendien zu beteiligen und so zur Fachkräftesicherung beitragen. Weitere Informationen sind unter www.hs-koblenz.de/deutschlandstipendium abrufbar.

Foto: (v.l.): Anna Sophia Weidert, Clemens Wecke (Julius Berger International GmbH), Eileen Stripling, Markus Neuss, Rebecca Beier, Christof Bürger (Bürgerstiftung Volksbank RheinAhrEifel eG), Prof. Dr. Karl Stoffel. (Foto: Hochschule Koblenz/Dröppelmann)