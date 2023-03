Veröffentlicht am 12. März 2023 von wwa

LINZ – Kfz-Zulassungsstelle Linz zieht um – Vorübergehende Schließung für den Publikumsverkehr – Ausweich nach Asbach oder Neuwied möglich

Die Kfz-Zulassungsstelle der Neuwieder Kreisverwaltung in Linz zieht um. Am Montag, 13. März, ist sie daher letztmalig von 8 bis 11.30 Uhr im Gebäude des Linzer Verbandsgemeine-Verwaltung (Am Schoppbüchel) geöffnet. Eine Woche später, am Montag, 20. März, geht es dann um 8 Uhr am neuen Standort im Meusch-Center (Asbacher Straße) weiter. Dort steht sie für den Publikumsverkehr wie bisher gewohnt immer montags, mittwochs und freitags von 8 bis 11.30 Uhr offen.

Grundsätzlich besteht für alle Bürger in den Verbandsgemeinden des Kreises Neuwied auch die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge in der Hauptstelle der Neuwieder Kreisverwaltung (Wilhelm-Leuschner-Straße) sowie in den Außenstellen Asbach und Dierdorf an-, ab oder umzumelden.