MARENBACH – Freundschaftswettkampf der Bambinigruppen von den Vereinen SV Leuzbach-Bergenhausen, KKSV Döttesfeld und dem SV Im Grunde Marenbach

Beim Schützenverein SV Im Grunde Marenbach konnten insgesamt 16 Kids im Alter von sechs bis elf Jahren ihr Können beim Lichtpunktschießen unter Beweis stellen. Gewinner in der Klasse 6 bis 7 Jahre: 1. Nara Thiel 159 Ringe, 2. Mia Porath, 3. Oskar Waindok alle SV Im Grunde.

Klasse 8 bis 9 Jahre: 1. Marie Roth 148 Ringe SV Leuzbach, 2. Justus Melzer 137/4o, 3. Lias Reinhard 137/37 beide SV Im Grunde.

Klasse 1o bis 11 Jahre: 1. Sophie Richter 140 Ringe SV Leuzbach, 2. Julia Hoffmann 129 KKSV Döttesfeld.

In den Wettkampfpausen wurde die Spielekiste vom SV Im Grunde Marenbach eifrig in Beschlag genommen, gestärkt wurde sich zwischendurch mit frischgebackenen Waffeln. Meinung der Betreuer und allen Kids, ein gelungener Nachmittag, den man gerne noch einmal wiederholen könnte. Wer sich einmal für das Lichtpunkt schießen interessiert. Trainingszeiten SV Leuzbach freitags ab 16:30 Uhr SV Im Grunde Mittwochs, ab 17:00 Uhr KKSV Döttesfeld: Freitags in der Zeit von 18:00 bis 20:00 Uhr SV Im Grunde Marenbach. Schützenjugend Udo Walterschen