Veröffentlicht am 12. März 2023 von wwa

DAADEN – Frühjahrswanderung im Daadener Land – Sabine Bätzing-Lichtenthäler setzt in 2023 ihr bereits seit vielen Jahren existierendes Veranstaltungsformat „Sabine bewegt“ fort.

Die SPD-Landtagsabgeordnete lädt die Bürgerinnen und Bürger wieder ein, gemeinsam mit ihr die Wanderwege in ihrem Wahlkreis zu erkunden und die herrlichen Ausblicke zu genießen. „In der schönen Natur kommt man ganz ungezwungen miteinander ins Gespräch. Oft erfahre ich dabei auch, was den Menschen auf dem Herzen liegt und bin froh, wenn ich bei der Lösung des ein oder anderen Problems behilflich sein kann“, äußert die Politikerin.

Die nächste Wanderung findet am Samstag, 18. März in Daaden statt. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am Wanderparkplatz Hüllbuche (Schaftrift 27, 57567 Daaden).

Von dort führt die etwa 5 km lange Strecke am Waldkindergarten vorbei bis zum Hohenseelbachskopf, der sich an der Landesgrenze zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen befindet. Im Anschluss an die Wanderung lassen die Wanderlustigen den Nachmittag im Café Rosenthal in Daaden gemütlich ausklingen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Festes Schuhwerk ist zu empfehlen.