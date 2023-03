Veröffentlicht am 13. März 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Lesung begrüßt den Frühling in der StadtBibliothek Neuwied

Die Tiere erwachen allmählich aus dem Winterschlaf, erste Frühblüher trauen sich an die Oberfläche, die Tage werden wieder länger und wärmer. Es ist Frühling. Ein passendes Programm bietet die Lesung „Die Vier Jahreszeiten – Frühling“ mit Brigitte Neumann und K. D. Boden. Literaturinteressierte treffen sich hierzu am Dienstag, 28. März, um 15 Uhr in der StadtBibliothek Neuwied, Pfarrstraße 8. Die literarische Lesung ist Teil der gemeinsamen Veranstaltungsreihe „Zur vollen Stunde – Literatur am Nachmittag“ des Seniorenbeirates der Stadt Neuwied und der StadtBibliothek Neuwied. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 02631 802 700 oder per E-Mail an stadtbibliothek@neuwied.de erforderlich.