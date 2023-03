Veröffentlicht am 12. März 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Digitalisierungsminister Schweitzer und BSI-Vize-Präsident Dr. Schabhüser unterzeichnen Kooperationsvereinbarung für Cybersicherheit

Das Land Rheinland-Pfalz und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bauen ihre Zusammenarbeit gegen Cyberangriffe aus. Als Vertreter der Landesregierung unterzeichnete Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer in Mainz eine Kooperationsvereinbarung mit Dr. Gerhard Schabhüser, Vizepräsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), mit der Bund und Land ihre gegenseitige Unterstützung beim Thema Cybersicherheit bekräftigen. „Den Bedrohungen aus dem Cyber-Raum können wir nur gemeinsam begegnen. Das hat Rheinland-Pfalz sehr früh erkannt und als erstes Bundesland schon im Jahr 2017 den Schulterschluss mit dem BSI gesucht. Mit dieser Vereinbarung werden wir uns jetzt noch enger vernetzen und unsere Kräfte weiter bündeln“, betonte Schweitzer.

BSI Vize-Präsident Dr. Gerhard Schabhüser: „Der Abschluss der Kooperationsvereinbarung zwischen dem BSI und dem Land Rheinland-Pfalz ist ein starkes Signal, gerade bei der derzeitigen aktuellen Bedrohungslage. Die verbindliche Kooperationsvereinbarung wird beiden Seiten dabei helfen, das Cyber-Sicherheits-Niveau und die Resilienz vor Cyber-Angriffen zu erhöhen. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Land Rheinland-Pfalz das Thema Cyber-Sicherheit in Deutschland weiter voranzubringen.“

Bereits seit Herbst 2017 arbeiten das BSI und das Land Rheinland-Pfalz im Rahmen einer geschlossenen Absichtserklärung zusammen. Die nunmehr unterzeichnete Kooperationsvereinbarung soll die Zusammenarbeit weiter verstärken, indem beidseitig zehn verbindliche Kooperationsfelder für die nächsten Jahre festgelegt wurden.

Zuletzt zeigte der Cybersicherheitsvorfall in der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises, dass Land und Kommune auf die partnerschaftliche Unterstützung des BSI zählen können.