Veröffentlicht am 12. März 2023 von wwa

BERLIN – REGION – Berlin mit anderen Augen und Ohren erlebt

Politisch Interessierte und Orientierte aus dem Wahlkreis des CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel weilten für einige Tage in Berlin. Auf Einladung des Parlamentariers erlebte die 46-köpfige Gruppe ein gleichermaßen spannendes wie informatives Programm. Dazu gehörten am ersten Tag u.a. im Verbindungsbüro Berlin ein Vortrag mit Informationsgespräch beim Europäischen Parlament, der Besuch im Futurium, dem Haus der Zukünfte, im Deutschen Bundestag (Reichstagsgebäude) die Besichtigung des Plenarsaals mit Vortrag über die Aufgaben und Arbeit des Parlaments.

Der zweite Tag begann offiziell mit einer, an politischen Gesichtspunkten orientierten Stadtrundfahrt durch die Bundeshauptstadt. Weitere Programmpunkte waren ein Informationsgespräch im Bundesrat, der Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz sowie, tief beeindruckend, der Besuch des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors. Mit dem Programm wurde ein breites Spektrum Berlins, was Politik, Vergangenheit, Jetztzeit und Zukunft betrifft, abgedeckt.

Neben einer Vielzahl von Treffen mit Rüddel, der dafür extra Zeit realisiert hatte, bildete im Anschluss an die Besichtigung des Plenarsaals eine Diskussion mit dem direkt gewählten Abgeordneten des Wahlkreises 197 ein besonderes Highlight. „Es war ebenso beeindruckend, informativ, wie überzeugend, was wir, sozusagen aus dem Nähkästchen, besprechen und erfahren konnten.

Das lässt die engagierte Arbeit von unserem Abgeordneten noch einmal in einem ganz anderen Licht erscheinen. Denn es wurde deutlich, dass Erwin Rüddel auch in Berlin stets Belange aus seinem Wahlkreis im Blick hat und sich dafür einsetzt“, hieß es unisono. „Mir sind solche Besuche politisch interessierter Personen aus dem Wahlkreis sehr wichtig, da dies auch intensivere Einblicke in die Arbeit und mein politisches Wirken ermöglichen. Deshalb freue ich mich hinblickend weiterer Besuche und Treffen hier in Berlin“, bekräftigte Erwin Rüddel. Foto: Deutscher Bundestag