MUDERSBACH – Das Gesamtpaket passt: Anlagenbau Böhmer GmbH entschied sich vor über drei Jahren für Standort Charlottenhütte

Einer betrieblichen Standortverlegung geht häufig ein umfassender Abwägungsprozess voraus: Was spricht für einen Verbleib am aktuellen Standort und welche Gründe sprechen für einen Standortwechsel? Die Anlagenbau Böhmer GmbH – Entwickler und Hersteller von Wärmetauschern – hat diesen internen Prozess vor knapp dreieinhalb Jahren durchgeführt. Am Standort in Siegen-Eisern war eine Erweiterung des Unternehmens, das ein kontinuierliches Wachstum zu verzeichnen hatte, nicht möglich. Auf der Suche nach einem neuen Standort tat sich eine Möglichkeit in Niederschelderhütte auf, und zwar das Gelände der ehemaligen Charlottenhütte.

„Das Gesamtpaket passte. Wir wurden von den Wirtschaftsförderungen der Verbandsgemeinde Kirchen und des Kreises Altenkirchen unterstützt, so dass wir uns entschlossen, nach Rheinland-Pfalz umzusiedeln“, so Heike Manal, Geschäftsführerin der Anlagenbau Böhmer GmbH, rückblickend. Mittlerweile sind seit dem Standortwechsel turbulente Jahre vergangen. Weder die Corona-Pandemie, noch Lieferengpässe, Fachkräftemangel, Ukrainekrieg oder hohe Energiekosten hatte man damals „auf dem Zettel“. „Aber wir sind im Großen und Ganzen recht gut durch diese schwierige Zeit gekommen, wobei wir aktuell händeringend nach Fachkräften Ausschau halten und nach Möglichkeiten suchen, wie wir unseren Energieverbrauch bzw. -kosten reduzieren können“, fasste Tanja Wagner beim Besuch heimischer Politiker und Vertreter der Wirtschaftsförderungen die ersten Jahre am Standort Charlottenhütte zusammen. Tanja Wagner ist die Tochter von Heike Manal und wird gemeinsam mit ihrer Schwester Nicole Manal perspektivisch die Geschicke des Unternehmens leiten. Bereits heute sind beide in der Geschäftsleitung tätig. Die Anlagenbau Böhmer GmbH ist auf Platten-Wärmetauscher spezialisiert. Neben Serienprodukten sind auch Sonderanfertigungen möglich. Das Unternehmen zählt derzeit 18 Beschäftigte.

Als Besucher gekommen waren Landrat Dr. Peter Enders, Kirchens Bürgermeister Andreas Hundhausen, Ortsbürgermeister Christian Peter, Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, und von der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen Tim Kraft (Leiter) und Riccarda Vitt. Die Gäste erhielten Einblicke in das Geschäftsfeld des Familien-Unternehmens und tauschten sich über wichtige Themen bzw. unternehmerische Herausforderungen aus.

Am Ende des Betriebsbesuchs stand ein Rundgang durch die Produktionshallen an. Dort, wo vor über 150 Jahren erstmals die mit Koks betriebenen Schlote qualmten, geht es heute weiterhin heiß her. Nur anders: Die Schlote sind zwar aus, aber die von Anlagenbau Böhmer produzierten Wärmetauscher sorgen dort, wo sie eingesetzt werden, für einen effizienten Energieaustausch. Dabei kommen die Wärmetauscher neben dem Privatsektor in fast allen Wirtschaftsbranchen zum Einsatz, egal ob in der Klimatechnik, der Lebensmittelindustrie, in Biogasanlagen, der Wasseraufbereitung, der Automobilindustrie oder in der Stahl- und Metallindustrie. Die Wahrscheinlichkeit, dass man in industriellen Produktionsprozessen Wärmetauscher „made in Niederschelderhütte“ findet, ist sehr hoch.

Foto: (v.l.): Lars Kober (hinten, Leiter Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen), Christian Peter (Ortsbürgermeister Mudersbach), Andreas Hundhausen (Bürgermeister Verbandsgemeinde Kirchen), Landrat Dr. Peter Enders, Nicole Manal, Tanja Wagner, Heike Manal (alle Anlagenbau Böhmer GmbH), Riccarda Vitt, Tim Kraft (beide Wirtschaftsförderung VG Kirchen). (Foto: Jürgen Große/Kreisverwaltung)