Workshop beim DRK Altenkirchen: Beckenboden, Hüfte und Rücken

Veröffentlicht am 13. März 2023 von wwa

WISSEN – Den Körper im Blick – Workshop: Beckenboden, Hüfte und Rücken

Am 25. März ab 09.00 bietet der DRK-Kreisverband Altenkirchen einen Workshop für Beckenboden, Hüfte und Rücken an. In den Räumen des DRK-Heims, Auf der Rahm 21 in Wissen wird sich die Kursleitung Marita Wäschenbach gezielt für circa drei Stunden dem Rücken widmen.

Ein gesunder Rücken benötigt Stabilität und eine gute Mobilität. Hierbei spielen Becken und Hüfte eine entscheidende Rolle, denn nur das Zusammenspiel aller Muskeln und Gelenke sorgt für ein gutes Gesamtwohlbefinden des Körpers. An diesem Vormittag sind gezielte Übungen für den Beckenboden und die Hüften geplant. Zuerst mobilisieren, stabilisieren, kräftigen und dehnen. Eine kräftige und durchlässige Körpermitte ist die Basis einer guten Körperhaltung und Aufrichtung. Nach der Vor- und Basisarbeit kommen die Kräftigungs- und Dehnungsübungen für den Rücken. Das Programm wird durch Entspannungsübungen abgerundet. Anmeldungen werden erbeten bei Birgit Schreiner Tel. 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.