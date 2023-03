Veröffentlicht am 11. März 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Von Kuchengabel bis Strass-Steine: Naturton gestalten – KreativWerkstatt für Kinder beim Stadtteiltreff in Neuwied

Mit Farben und verschiedensten Materialien experimentieren, eigene Ideen kreativ umsetzen, dabei gestalterisch tätig werden – das können Kinder ab sechs Jahren in der KreativWerkstatt im Neuwieder Stadtteiltreff, Rheintalweg 14. Jeder Termin steht unter einem besonderen Thema. Am Dienstag, 28. März, dreht sich von 16.30 bis 18.30 Uhr alles um die Werkstoffe Naturton und Modelliermasse.

Ob Tiere, Schriften oder Fantasiefiguren – Unterschiedlichstes lässt sich aus diesen vielfältigen Materialen formen und bauen. Der Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt. Die Jungen und Mädchen verzieren ihre Arbeiten in der KreativWerkstatt mit Schmucksteinen, ritzen Muster hinein oder probieren mal die besonderen Werkzeuge für Naturton aus, die eigentlich in der Küche benutzt werden. Gestaltetes aus Modelliermasse und Naturton trocknet an der Luft und kann anschließend zuhause angemalt werden. Die eigenen Ideen der Kinder sind bei der Umsetzung immer willkommen. Organisiert werden die Workshops durch das Quartiermanagement der südöstlichen Innenstadt in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied.

Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung bis zum 21. März wird aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl gebeten. Anmeldung und Infos im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, 56564 Neuwied, Tel. 02631 863 070 oder per E-Mail an stadtteilbuero@neuwied.de. Weitere Termine der KreativWerkstatt mit anderen Themen sind geplant an den Dienstagen, 27. Juni, 26. September und 28. November.

Foto: Naturton lässt sich mit verschiedensten Werkzeugen und Materialien gestalten.