Veröffentlicht am 11. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gesellschaftspolitischer Vortragsabend „Der „Ewige Frühling“ in der Tupperdose“ im Haus Felsenkeller am 30. März ab 18 Uhr.

Der Architekt Victor Gruen erschuf in den ersten Shopping Malls eine „Atmosphäre des Ewigen Frühlings“, in der die (meist weibliche) Kundschaft in angenehmer Atmosphäre sorgenfrei einkaufen konnte. Dieser Raumtyp wurde in den 1950er Jahren in den USA als Reaktion auf die zunehmende Umweltverschmutzung konzipiert. Mittels Klimaanlagen und einem geschlossenen System wurden Malls im Laufe der Zeit auf der ganzen Welt populär. Darüber hinaus ist das Konsumieren eine Kulturtechnik geworden, mit der wir unseren Alltag erfinden und auf die Welt schauen. Doch Konsum und Konsumarchitekturen sind sehr energieintensiv und verbrauchen endliche Ressourcen.

Wer die Themen Konsum und Klimawandel – aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive beleuchtet – erleben möchte, um neue Impulse und neuen Input zu erleben, der ist bei dem Vortragsabend „Der „ewige Frühling“ in der Tupperdose“ bestens aufgehoben. Die Ethnologin Franziska Bolz (Universität Koblenz) wird an diesem Abend in einem anschaulichen Vortrag Beispiele wie Shopping Malls, Tupperdosen & Einkaufstüten aus Plastik als menschliche Versuche das Klima zu kontrollieren aus historischer Perspektive betrachten und ihre Rolle in unserem persönlichen Alltag beleuchten. Im Anschluss kann man gemeinsam überlegen welche Potentiale diese Dinge für die Zukunft haben und diese kulturellen Phänomene kritisch hinterfragen.

Der Vortragsabend findet am Donnerstag, den 30. März ab 18 Uhr im Haus Felsenkeller statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.