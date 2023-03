Veröffentlicht am 11. März 2023 von wwa

WALDBREITBACH – Packende Duelle – Tischtennisspieler des VfLWaldbreitbach belegen 3. Platz im Kreispokal

Nach zwei denkbar knappen 4:3 Niederlagen gegen favorisierte Gegner aus Rübenach und Urbach-Dernbach mussten die Tischtennismannschaften des VfL Waldbreitbach (Herren- und Jugend) am Ende jeweils den Gegner beim Kreispokal in Windhagen zum Sieg gratulieren. Die Jugend um Oliver Hanke, Finnley Greim und Jannik Schneider lieferte sich dabei ein packendes Duell, das erst in der Verlängerung des letzten Satzes entschieden wurde. „Trotz der beiden Niederlagen im Halbfinale können wir mit den Leistungen sehr zufrieden sein“, sagt Jörg Weißenfels, Abteilungsleiter der Tischtennisabteilung.

Der VfL Waldbreitbach bietet auch Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung das schnelle Spiel mit dem Plastikball zu lernen. Das Training findet jeweils dienstags und freitags von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle Waldbreitbach (Jahnstraße 1) statt. Die Erwachsenen treffen sich dienstags und freitags von 19.30 bis 22 Uhr zum Training. Interessierte am Tischtennissport erhalten beim Abteilungsleiter Jörg Weißenfels weitere Informationen per E-Mail an tischtennis@vfl-waldbreitbach.de