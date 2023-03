Veröffentlicht am 11. März 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Rhetorik: Sicher auftreten und frei sprechen – Kurs der Kreisvolkshochschule

Sicher und gekonnt reden hilft – aber nur, wenn einige Grundsätze beachtet werden. In einem aktuellen Kurs der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen am Samstag, den 18. März,9 bis 16 Uhr, gibt es umfassende Impulse, um überzeugend rhetorisch auftreten zu können. Die Kursleitung hat Mathias Rabsch.

Wie wirke ich, wenn ich vor Leuten spreche? Habe ich einen festen Stand oder bewege ich mich vielleicht unsicher? Was mache ich mit den Armen? Unterstreichen sie die gesprochenen Worte oder knete ich nervös die Hände? Gemeinsam üben die Teilnehmenden in sicherer Atmosphäre Methoden der sicheren Gesprächsführung ein, um bei der nächsten Rede, beim Meeting oder auch im privaten Umfeld überzeugend frei zu sprechen. Zudem gibt es typgerechte Tipps, die bestmöglich unterstützen.

Die Teilnahme kostet 40 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de