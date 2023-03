Veröffentlicht am 10. März 2023 von wwa

MEHREN – Ein „ALPAKA“ auf´m Flur

Helau und Alaaf aus Mehren, ach du liebe Zeit, da steht ein „ALPAKA“ auf´m Flur. Die Bewohner trauten ihren Augen nicht, als ein weißer Lieferwagen vor der Einrichtung parkte und drei Alpakas ausstiegen. Nun ging das Spektakel los. Mit ihrem niedlichen Aussehen und ihrer ruhigen Art hatten sie im Nu alle Bewohner und natürlich auch die Mitarbeiter und Besucher, in ihr Herz geschlossen.

So etwas verrücktes hat hier noch keiner erlebt. So große Tiere ganz nah, wer wollte, durfte sie streicheln oder sogar an sich drücken.

Dann stellte sich die Frage, wie kommt man mit den Tieren in die Wohnbereiche? Natürlich mit dem Aufzug, für die drei kein Problem, Hauptsache sie bleiben zusammen. Einfach nur Klasse! Auch die bettlägerigen Bewohner konnten, wenn sie wollten, die Nähe der Tiere erleben. So viele strahlende und zufriedene Gesichter hat man schon lange nicht mehr gesehen. So bedankte man sich bei den Alpaka-Walks aus Reiferscheid für den außergewöhnlichen Nachmittag.